A Reggio Calabria non ci si può lavare di notte, ma l’acqua si paga comunque

Siamo a novembre ma molte zone di Reggio Calabria soffrono ancora per la mancanza di acqua. “Ormai sistematicamente l’acqua viene a mancare durante la notte e viene riaperta dopo le 7,30 del mattino“, segnala alla redazione di StrettoWeb un cittadino reggino. “Ciò a nocumento di studenti, gente che deve andare a lavorare che è costretta ad usare l’acqua minerale delle bottiglie con ulteriore aggravio di spese. Le tariffe del servizio idrico sono altissime. Almeno garantissero l’erogazione!“.

“La stranezza della cosa mi induce a chiedere a chi di competenza Vs tramite dove va a finire l’acqua toltaci e perché. Contattati i vari uffici“, si verifica un “continuo rimpallo ad altro ufficio. E’ una vergogna. La mia zona è via Ferruccio parte finale del viale Laboccetta di fronte all’istituto Fermi“, conclude il nostro lettore del quale riportiamo le istanze nella speranza che, chi di dovere, possa comprendere la gravità di una situazione simile nel 2023 in una città come Reggio Calabria.