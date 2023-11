A Reggio Calabria la XXII edizione della rassegna del dolce artigianale

StrettoWeb

Grande successo per la XXII edizione della rassegna del dolce artigianale, ideata dalla Confartigianato e dall’Associazione Pasticcieri artigiani e che vede, pure quest’anno, la presenza di altre associazioni prestigiose di Reggio Calabria, in particolare APGA e Compait. La rinomata manifestazione ha lo scopo di promuovere il settore dolciario reggino che rappresenta anche un valore economico aggiunto per la provincia di Reggio Calabria. Un settore in netta espansione che dà un contributo significativo in termini di occupazione e di PIL.

Nella sala “Monteleone” di Palazzo Campanella, tante bontà e maestri pasticceri hanno messo in mostra la qualità elevata della produzione artigianale dolciaria che, nel tempo, ha conquistato un posto di rilievo nel panorama nazionale del comparto.

Oltre ai bellissimi tavoli addobbati con i tradizionali prodotti artigianali e bontà dolciarie, i pasticceri si sono cimentati in un concorso per il panettone farcito con gelato e con l’utilizzo di ingredienti del territorio calabrese. Inoltre, alla rassegna hanno partecipato gli studenti degli Istituti alberghieri della provincia decorando

i panettoni.

E non poteva mancare il comico Pasquale Caprì nei panni del Signor Putortì che ha strappato tante risate a giovani e non.