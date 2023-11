A Messina si corre contro la violenza sulle donne | GALLERY

La manifestazione, si inserisce nella programmazione delle iniziative attuate nell’ambito del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina. La corsa ha avuto inizio dinanzi al Palazzo del Governo e si è snodato per le vie del centro cittadino, per concludersi a piazza Unione Europea, davanti palazzo Zanca.

“È compito di ognuno di noi, nel proprio quotidiano, combattere la violenza sulle Donne con quelle armi che possono aiutare a contrastarla: la divulgazione, l’educazione, la sensibilizzazione, il supporto e la denuncia. È nostro dovere continuare a sensibilizzare su questo tema perché troppe donne sono ancora vittime di violenza“, è quanto ha affermato il sindaco Basile.