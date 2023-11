A Messina la presentazione della 4ª edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria

StrettoWeb

Si terrà giorno 6 novembre alle ore 10:00 presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca a Messina la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria. Alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Amministrazione Comunale, verrà presentato l’evento ideato e promosso dal Consiglio della IIIª Municipalità in sinergia con la stessa Amministrazione e con il supporto dell’Asp di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e che si svolgerà a Villa Dante giorno 11 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

I dettagli della manifestazione saranno illustrati dall’Avv. Silvana Paratore, legale esperto in politiche sociali e coordinatore dell’iniziativa, anche nelle precedenti edizioni, e dal Presidente della IIIª Municipalità Alessandro Cacciotto. Alla conferenza stampa saranno presenti tutti i consiglieri della IIIª Municipalità, le numerose realtà partecipanti alla manifestazione, i medici specialisti ed i professionisti che eseguiranno controlli gratuiti e screening di prevenzione sanitaria per la cittadinanza in Villa Dante.