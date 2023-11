A Masella si celebra la giornata dell’albero | FOTO

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – A Masella si celebra in anticipo la giornata dell’albero. Nel pomeriggio di ieri, la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, guidata da don Giovanni Zampaglione, e l’associazione Vincenzo Luca Romeo di Masella, presieduta da Maria Carmela Romeo, hanno aderito all’iniziativa green 2023, “l’albero che – ci – sarà”, promossa dall’associazione MondoVerde Club, presieduta da Aurelia Sansotta. Protagonisti gli alberi, e assieme a loro i bambini e le catechiste della comunità di Masella. Il primo pomeriggio ha visto i bambini del catechismo impegnati nel laboratorio creativo organizzato in parrocchia, dove sono stati realizzati dei medaglioni con al centro un albero e un cuore, poiché gli alberi sono il cuore pulsante della vita, in quanto producono l’ossigeno necessario, salvando il pianeta e tutti gli esseri viventi, e contribuendo ad accrescere la bellezza del Creato. A seguire è stato piantumato un albero, quale simbolo di bellezza, vita e speranza.

Don Giovanni Zampaglione introduce l’iniziativa dicendo: “se un albero potesse parlare, direbbe a voi bambini: io sono vita, ama la natura e rispetta l’ambiente! Continua don Giovanni: “qui a Masella possiamo respirare la bellezza, di questo paese immerso nel – verde – con uno splendido sfondo di Pentedattilo, a tutti voi dico amate la natura e rispettatela”. Conclude il parroco di Masella e Montebello: “se potessimo ascoltare il linguaggio degli alberi, li sentiremo pronunciare un antico verso dal Satyricon di Petronio – serva me, servabo te (proteggimi e ti proteggerò)”. A seguire la Santa messa per celebrare la bellezza del Creato, alla fine della quale, la presidente Aurelia Sansotta, assieme ad alcuni soci di MondoVerde Club, ha distribuito i semi di nespolo, già interrati, ai bambini del catechismo, affinchè se ne prendano cura, per almeno 5 anni, finché potranno essere piantumati nel terreno per salvaguardare il pianeta. “Ognuno di noi deve fare la propria parte, seppur piccola è grande e significativa per la sopravvivenza di tutti”, conclude Aurelia Sansotta.