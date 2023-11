4 Novembre: Taormina celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

StrettoWeb

“Questa mattina, ho partecipato con profonda emozione alla cerimonia del 4 Novembre, durante la quale abbiamo deposto una corona ai monumenti dei caduti”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina. “È un momento che assume un’importanza speciale in quanto celebriamo l’anniversario dell’unità nazionale e la giornata delle Forze Armate. Voglio ringraziare con tutto il cuore i consiglieri comunali, il presidente del consiglio, la giunta comunale, la cittadinanza e il Padre Lupò per essersi uniti a noi in questa commemorazione”, rimarca De Luca.

“La presenza delle associazioni e delle forze dell’ordine ha reso questa giornata ancora più significativa. In un periodo in cui il mondo è spesso sconvolto da conflitti e incertezze è essenziale riflettere sull’importanza della pace. Dobbiamo onorare il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la nostra nazione. La cerimonia di oggi ci ricorda che la pace è un bene prezioso che dobbiamo custodire con impegno e determinazione”, conclude De Luca.