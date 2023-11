4 Novembre: Messina celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | FOTO

StrettoWeb

Anche a Messina, oggi 4 novembre, si è celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Come in tutta Italia, le autorità civili e militari hanno celebrata questa giornata campale per la Nazione e per le Forze Armate. Nella gallery scorrevole in alto le immagini della celebrazione, con il prefetto Cosima Di Stani, il sindaco di Messina Federico Basile e il colonnello Antonio Sottile, vice comandante della Brigata Aosta.