“World Top Scientists”, il reggino Massimiliano Ferrara si conferma a livello mondiale

Dopo la recente nomina presso la prestigiosa Società d’onore accademico statunitense “Sigma Xi” un altro importante riconoscimento ottenuto dal Prof. Massimiliano Ferrara, a conferma della reputazione internazionale e l’autorevolezza di cui gode lo stesso nella Comunità scientifica internazionale.

Il 4 ottobre 2023 è stata pubblicata la classifica aggiornata dei Ricercatori più influenti al mondo relativamente alla loro produzione scientifica e l’impatto dell’attività di ricerca. Tale prestigiosa graduatoria è annualmente elaborata da un gruppo di analisti della Stanford University in California (USA) utilizzando i dati bibliometrici estratti dal database Elsevier\Scopus su 22 settori scientifici e i relativi 176 sotto-settori. Per quanto concerne il settore Economia, Scienze sociali e matematica applicata si e’ classificato nel percentile statistico migliore, l’Accademico reggino Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia e Business Analytics dell’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria, Research Affiliate dell’Universita’ Bocconi di Milano, Componente del Comitato Scientifico dell’International FINTECH Research del Politecnico di Milano – Dipartimento di Matematica e Membro della Sigma Xi (USA).