Villa San Giovanni, sopralluogo dei consiglieri di minoranza alla biblioteca comunale

I consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, desiderano rendere noto “il resoconto del sopralluogo effettuato il 12 settembre 2023 presso la Biblioteca comunale nell’Ex Macello di Villa San Giovanni. La biblioteca cittadina è da sempre una risorsa inestimabile per la nostra comunità, un luogo di conoscenza e cultura cruciale per l’intero hinterland. Tuttavia, durante il nostro sopralluogo, siamo stati seriamente preoccupati dalle condizioni di conservazione dei libri, che purtroppo sono ancora immagazzinati in cartoni, anziché essere stati collocati nelle apposite scaffalature, come inizialmente previsto.

È doveroso ricordare che la decisione di trasferire la biblioteca nell’ex macello di via La Volta fu presa dalla precedente amministrazione al fine di ridurre i costi di locazione. Tuttavia, era stato specificamente stabilito che i libri sarebbero stati tempestivamente riposizionati nella loro collocazione definitiva. Purtroppo, nonostante le interrogazioni da noi presentate in data 12 dicembre 2022 ed in data 29 maggio 2023, non abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti né visto azioni concrete da parte dell’attuale amministrazione.

Ciò che ci preoccupa ancor di più è il fatto che molti dei volumi nella collezione risultano essere unici e di valore inestimabile. La loro attuale conservazione nei cartoni costituisce una minaccia per il nostro prezioso patrimonio culturale. È pertanto urgente intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e la conservazione di questi autentici tesori letterari, al fine di permettere alle future generazioni di scoprirli e apprezzarli.

Tuttavia, durante il nostro sopralluogo, abbiamo rilevato un ulteriore aspetto che richiede attenzione. All’interno della struttura dell’ex Macello, oltre ai cartoni contenenti i libri, è presente materiale appartenente al gruppo Scout di Villa San Giovanni. In passato, l’amministrazione guidata dall’ex Sindaco Siclari aveva concesso locali in uso al gruppo Scout per un periodo di sei mesi, da novembre 2019 a maggio/giugno 2020.

Ora che tale periodo è ampiamente scaduto, riteniamo che la presenza degli Scout nell’ex Macello necessiti di una regolamentazione adeguata a garantire la sicurezza dell’intera struttura e la tutela di entrambi i patrimoni. Come minoranza non siamo contrari se il Sindaco Caminiti decide di assumersi la responsabilità di una nuova autorizzazione, attualmente la presenza del materiale degli Scout all’interno dell’ex Macello non regolamentata mette a rischio l’amministrazione comunale in caso di incidenti all’interno dello stesso.

A tal fine, abbiamo avanzato le seguenti richieste:

Intervento immediato del Sindaco e della Giunta per risolvere la problematica della biblioteca comunale.

Redazione urgente di una relazione da parte degli uffici competenti per valutare lo stato attuale di conservazione dei libri, attualmente collocati nei cartoni.

Avvio immediato di un processo di sistemazione dei libri nelle apposite scaffalature esistenti nella biblioteca comunale.

Garanzia di manutenzione costante per preservare al meglio il nostro patrimonio letterario.

Regolamentazione della presenza del materiale degli Scout nell’ex Macello, al fine di garantire la sicurezza dell’intera struttura e il rispetto dei patrimoni culturali.

Come consiglieri comunali di minoranza, continueremo a monitorare attentamente le azioni intraprese. Chiediamo inoltre il supporto della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per vigilare sulle attività che l’Ente intende intraprendere al fine di garantire la conservazione del nostro patrimonio librario. Durante il sopralluogo sono state scattate fotografie al fine di documentare la situazione attuale del patrimonio librario della città. Concludiamo ribadendo il nostro impegno a preservare e valorizzare la cultura e la storia locale attraverso la tutela di questi beni culturali preziosi”.