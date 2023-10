Villa San Giovanni, la 13ª edizione del WeddingExpo chiude i battenti con grande successo

StrettoWeb

Chiude i battenti ma con grande soddisfazione la tredicesima edizione del WeddingExpo di Villa San Giovani. Una intensa quattro giorni che ha visto autorità, istituzioni, personaggi avvicendarsi sul palcoscenico allestito all’interno del grande spazio espositivo, che ha aperto uno spaccato elegante e romantico su tutto il mondo del wedding del territorio metropolitano Reggino. Ma i veri protagonisti sono stati loro, i futuri sposi che hanno gremito i 5000 metri quadrati di superficie espositiva, passeggiando per gli stand e sognando il proprio matrimonio.

E arriva il momento di tirare le somme, a sipario calato, di questa grande kermesse, che segna un bel successo per la società organizzatrice, la Mediterranea Comunicazione, anche grazie alla ricchezza dei contenuti, al coinvolgimento di un grande spaccato di utenza, alla novità e originalità dei format presentati in questa edizione.

In particolare gli incontri, le sfilate, i talk show, il cooking show, le masterclass e, poi, il contest “Ti regaliamo il matrimonio”, vinto da Giulia Spena e Massimiliano Guarino, una coppia di Lamezia Terme che si è aggiudicata, insieme a buona parte delle spese della cerimonia, anche un prezioso gioiello: un punto luce. Non è stato facile però, perché le coppie partecipanti erano motivate e “agguerrite”, e si sono sottoposte, con spirito goliardico e autoironico, a tante prove. Una delle tante, la gara “In cucina con amore” che ha visto in giuria uno chef di grande calibro, Filippo Cogliandro, ed esperti del settore quali Giuseppe Di Francia e Roberto Scrufari.

In particolare, Chef Cogliandro, ha deciso di offrire a tutte le coppie non vincitrici del concorso una cena presso la sua L’A Gourmet L’Accademia. Grande soddisfazione, dunque per Antonio Rositano, Daniele Iamundo e Giuseppe Cervasio, gli organizzatori, che dopo mesi di lavoro e un grande sforzo organizzativo hanno potuto vedere il frutto della propria attività, attorniati dai migliori professionisti del settore, come Paola Canale e Natalia Spanò, dando vita ad un evento ricco di iniziative che ha avuto eco in tutta la regione.