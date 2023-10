Università di Messina, Limosani: “situazione di incertezza, urgente fissare la data delle elezioni”

StrettoWeb

“Ritengo opportuno, alla luce di quanto accaduto in questi giorni e della situazione di incertezza in cui l’Ateneo si è venuto a trovare, che il Decano avvii immediatamente un’interlocuzione con i candidati alla carica di Rettore“. E’ quanto afferma il Prof. Michele Limosani, candidato alla carica di Magnifico Rettore dell’Università di Messina. “È evidente l’urgenza di fissare il calendario elettorale, ma non è questo l’unico tema da affrontare. Ritengo indispensabile, infatti, che venga innanzitutto data risposta alle istanze della componente studentesca, che chiede un allineamento tra il regolamento elettorale e lo Statuto. Altra problematica aperta è il diritto di voto del personale EP del Policlinico. Occorre riconoscere agli EP l’elettorato attivo – come peraltro avvenuto in passato – dando piena dignità a questa figura professionale. Sono dipendenti dell’Università (hanno firmato il contratto di impiego con il Rettore) e hanno il diritto di partecipare alle elezioni per il rinnovo del vertice dell’Ateneo”, rimarca Limosani.

“Auspico che questa richiesta possa essere condivisa da chi aspira alla carica di Rettore. Mi auguro che il Decano possa fornire un immediato riscontro, nella consapevolezza di come, in questo momento più che mai, sia necessario dare certezze alla comunità accademica e garantire assoluta trasparenza nelle procedure”, conclude Limosani.