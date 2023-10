Università di Messina, il rettore Cuzzocrea verso le dimissioni

StrettoWeb

Il Magnifico Rettore dell’Università di Messina, Prof. Salvatore Cuzzocrea, potrebbe lasciare anticipatamente la sua carica. La questione rimborsi rischia di creare un vero e proprio terremoto all’Ateneo della città dello Stretto e così il Cuzzocrea avrebbe deciso di dimettersi. E’ incorso una riunione con i direttori dei dipartimenti, convocati questa mattina dallo stesso Rettore.

Zaratti: “spese pazze a Messina, via subito il Rettore”

“Il ministra Bernini intervenga subito per ripristinare legalità, trasparenza e onorabilità dell’ateo di Messina dove il rettore Cuzzocrea, anche Presidente della CRUI, sembra aver speso diversi milioni su cui sono necessari approfondimenti contabili”. È quanto chiede il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti il quale aggiunge: “l’8 settembre scorso il dottor Paolo Todaro, componente del Senato Accademico dell’Ateneo di Messina, aveva già inoltrato una nota ai vertici dell’Ateo e al Ministro dell’Economia per sollecitare opportuni controlli. Il Rettore Cuzzocrea avrebbe chiesto rimborsi per spese personali eludendo le procedure di contabilità pubblica e non curandosi della possibilità di compensare l’IVA a debito con quella a credito, generando indirettamente un danno economico all’ateneo che verserebbe più di quanto dovuto all’erario oppure, nel caso di fatture estere, evitando il versamento dell’IVA a favore dello Stato. Infine, da qualche quotidiano nazionale si è appreso che risulterebbero rimborsi effettuati come trasferte istituzionali in concomitanza di eventi ippici ai quali il Rettore Cuzzocrea ha partecipato come fantino”, conclude Zaratti.