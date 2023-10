Università di Messina, sarà corsa a tre: si candida anche Giovanni Moschella

Fino ad oggi sono rimasti del tutto assenti dal dibattito elettorale, o comunque non sufficientemente approfonditi, alcuni temi fondamentali che pure costituiscono il presupposto di un’equilibrata ed efficace politica di sviluppo della nostra Università: fra questi, ad esempio, una più chiara e netta distinzione tra organi di indirizzo politico e attività amministrativa, al fine di valorizzare competenze e professionalità del personale tecnico-amministrativo; un maggiore coinvolgimento nelle politiche di Ateneo, pur nell’ambito dei rispettivi ruoli, dei diversi soggetti istituzionali (a partire dai Dipartimenti); l’adozione di interventi volti ad assicurare una piena ed effettiva garanzia del diritto allo studio (dalle esigenze abitative al supporto alla didattica).

L’Università, in ragione della sua primaria funzione culturale e sociale, deve continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio e per le sue Istituzioni. A questo proposito, va sottolineato il ruolo centrale che il Policlinico universitario riveste per l’alta valenza scientifica dei suoi operatori e per la ricaduta che l’attività assistenziale ha sul territorio e sulla tutela di un diritto fondamentale dei cittadini come quello alla salute. Per tale ragione reputo necessaria, dopo le tensioni e le divisioni di questi anni, una fase di serenità che consenta, anche in forza degli ingenti investimenti effettuati, di lavorare con fiducia e tranquillità alla ricerca scientifica ed all’attività assistenziale. L’obiettivo da perseguire è quello di avviare un percorso condiviso fra tutte le parti coinvolte, che renda il Policlinico un polo realmente attrattivo per il Mezzogiorno d’Italia.

Nelle tante, lusinghiere, sollecitazioni che mi sono state rivolte in queste settimane da colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico- amministrativo, nonché da studentesse e studenti, ho percepito una condivisione di valori e di obiettivi che mi induce a candidarmi alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Messina per il sessennio 2024-2030. In una fase cruciale per la nostra comunità è necessario uno scatto d’orgoglio, che restituisca a tutte le componenti dell’Ateneo il senso di appartenenza e di unità”.