Università di Messina, Limosani: “la mia attenzione è rivolta esclusivamente al futuro”

StrettoWeb

“Il clima attuale che segna la vita del nostro Ateneo richiede a coloro che si candidano a guidare la comunità accademica per i prossimi sei anni di esprimere la propria posizione con chiarezza. Ritengo, a tale proposito, che occorra operare un netto distinguo tra quanto sta accadendo e la campagna elettorale in corso. Per quanto mi riguarda, l’attenzione è rivolta esclusivamente al futuro, ai progetti di sviluppo, alla capacità di essere competitivi con le migliori università nazionali ed europee, alle linee su cui si intende riorganizzare un’Università che – a mio avviso – ha necessità di essere rilanciata sotto diversi aspetti“. E’ quanto afferma il Prof. Michele Limosani. “In questi anni, nelle sedi istituzionali, ho manifestato il mio dissenso e le mie motivate critiche rispetto a diverse scelte di questa amministrazione. Non ho detto no a tutto. Ho richiamato tutti all’attenzione quando si trattava di usare cautela in itinerari che apparivano impervi. Ho soprattutto difeso le prerogative e l’autonomia di scelta dei Dipartimenti. Tuttavia, da candidato, intendo privilegiare la dimensione propositiva basata sul confronto e sul rispetto delle diverse posizioni”, rimarca Limosani.

“Eventuali errori verranno individuati e giudicati nelle sedi competenti, ma non possono divenire tema della campagna, se non nell’ottica della redazione di un programma elettorale che dovrà offrire, tra l’altro, massime garanzie alla comunità accademica che invoca – come sempre ha invocato e non potrebbe essere diversamente – il rispetto di legalità e di trasparenza, ma soprattutto serenità di impostazione, profondità di visione, coerenza nella azione. Gli eventi di questi giorni, poi, richiedono un ulteriore impegno al futuro Rettore: eliminare certa latente tendenza alla polarizzazione che non può caratterizzare la vita di un’Università. Qualora, dovessi essere scelto per guidare il nostro Ateneo, farò mio questo impegno che rappresenterà una costante linea guida del mandato”, conclude Limosani.