Trentino, Patt e Svp: “elezioni momento fondamentale”

StrettoWeb

“Le elezioni del 22 ottobre saranno un momento fondamentale per l’autonomia del Trentino Alto Adige Sudtirol, sia per la Regione che per le due Province autonome”. Lo hanno detto Simone Marchiori, segretario del Partito autonomista Trentino tirolese, e Philipp Achammer, obmann della Svp, commentando l’appuntamento elettorale di domenica.

“Patt e Svp portano avanti un progetto comune e un’amicizia che dura da 75 anni, fin dalla nascita dell’autonomia speciale e anche questa volta siamo convinti che lavoreremo compatti su molti temi”, ha aggiunto Marchiori.