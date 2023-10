Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato da un escavatore

StrettoWeb

Un’altra giovane vita spezzata sul lavoro, un’altra morte bianca che si aggiunge alla lunga lista: Luca Camodeca, 40 anni, è morto schiacciato da un escavatore mentre era impegnato in un cantiere di raccolta rifiuti a Piano della Corte, tra Neopoli e Terranova del Pollino. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, il povero Luca è deceduto sul colpo. Nativo di Cersosimo, si era trasferito nel comune calabrese di Trebisacce per costruirsi un futuro con la sua Katia, la fidanzata di Plataci, con la quale aveva già programmato di sposarsi il prossimo agosto. Tanti progetti insieme, svaniti nel nulla per un fatale incidente che ha compromesso il loro futuro. Rimane ora solo il dolce ricordo della sua ragazza che, su Facebook, lo ricorda così: “vita mia il destino è stato crudele con noi..in un attimo il mio cuore è scoppiato di dolore, un dolore che mai nessuno potrà colmare”.

“Ma farò tesoro di ogni attimo passato insieme e mai nulla potrà dividerci perché il nostro amore era immenso e saprà resistere anche a questo. Tu mi hai insegnato a superare ogni dolore della vita ma non mi hai insegnato a vivere senza di te. Non sarà facile ma da lassù dammi la forza di rimettermi in piedi perché solo tu mi puoi aiutare proprio come hai sempre fatto. Voglio ricordarti così, sempre affettuoso e premuroso pronto a non farmi mai mancare niente. Ce l’abbiamo messa tutta per vivere la nostra vita insieme e c’eravamo quasi riusciti ma non è stato possibile. Questo però non mi allontanerà mai da te, sarò per sempre tua e tu per sempre mio. Dai la forza a me e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di averti nelle loro vite. Io ti amerò per sempre!”.