Torna la neve sull’Etna: la nuova veste del panorama dello Stretto | FOTO

Il paesaggio dello Stretto di Messina ha cambiato volto questa mattina tornando a vestirsi d’inverno. Dopo oltre 4 mesi, infatti, sull’Etna è tornata la neve anche se è poca, soltanto ad altissima quota (oltre i 2.800/2.900 metri) ed è destinata a sciogliersi rapidamente. Già oggi, infatti, è tornato il caldo dopo il veloce temporale che ieri sera aveva regalato un assaggio d’autunno a tutta l’area dello Stretto. Proprio l’Etna era la zona più colpita, con 24mm di pioggia a Giarre e nevicate in cima al vulcano.

Nei prossimi giorni è attesa una forte sciroccata che scioglierà completamente questa neve caduta ieri sera. Intanto, però, è un piccolo segnale della stagione che – seppur in modo lento e tardivo – avanza

