Terremoto Reggio Calabria, è uno sciame sismico: “rivediamo piani di sicurezza ed evacuazione”

La scossa di terremoto che si è verificata questa mattina a Reggio Calabria, con epicentro tra Mosorrofa e Terreti, non è un episodio isolato. Si tratta infatti di uno sciame sismico, come è possibile verificare sul sito web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Gli eventi sismici sul medesimo epicentro sono stati infatti numerosi, sebbene tutti di magnitudo modesta.

Come scrive sui social Pino Pratticò, presidente della Protezione Civile Aquile di Gioia Tauro in un post di aggiornamento sui terremoti in corso, siamo di fronte ad “uno sciame sismico e andiamo avanti così per diversi giorni. Prevenire – scrive Pratticò –, rivediamo un attimo i piani di sicurezza e di evacuazione specialmente nelle scuole“.