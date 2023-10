Messina, altra trasferta: dopo Crotone si va a Taranto. I convocati di Modica: c’è un rientro importante

StrettoWeb

Altro campo ostico per il Messina, che però ha incassato al meglio la brutta sconfitta interna contro il Brindisi pareggiando per 3-3 a Crotone. Ora i peloritani incontrano il recente passato: Eziolino Capuano, che tanto bene sta facendo a Taranto. Domani, alle 18.30, c’è il recupero della 3ª giornata in Puglia, match rinviato settimane fa per l’inagibilità dello stadio Iacovone.

Questi i convocati scelti dall’allenatore Giacomo Modica. Importante rientro in attacco è quello di Plescia, espulso contro il Brindisi e quindi assente a Crotone.