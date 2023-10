StrettoWeb

E’ boom di turisti a Taormina in questo mese di ottobre ed in generale in tutto il 2023. Saretto Bambara, imprenditore del luogo, in un post social ha confermato il trend positivo di presenze nel territorio: “non ricordo mai, così tanta gente in questo periodo”.

Nei giorni scorsi l’Associazione Albergatori Taormina aveva evidenziato come la città amministrata dal sindaco Cateno De Luca chiuderà il mese di ottobre con almeno il 90% di indice occupazione delle camere.