Taormina: centro di Cardiochirurgia Pediatrica a rischio di chiusura, oggi la visita di Dafne Musolino | FOTO

La senatrice Dafne Musolino, di Italia Viva, questa mattina è stata in visita presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, tappa del tour negli ospedali della Sicilia che servirà a valutare, reparto per reparto, la drammatica situazione degli ospedali dell’Isola, nell’ambito della campagna denominata “Ospedale per Ospedale”. Nel corso della visita, la Senatrice ha manifestato il suo pieno sostegno al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, affiliato all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, che purtroppo è in pericolo di chiusura. Durante l’incontro, ha avuto l’opportunità di conoscere personalmente il Primario Sasha Agati e il team medico, i quali si dedicano con straordinaria dedizione al benessere dei giovani pazienti.

“In questo contesto- dichiara la senatrice Musolino– ho potuto apprezzare quanto sia importante comprendere le sfide reali che le famiglie affrontano quando i propri figli necessitano di cure specialistiche. È stato toccante osservare madri e padri che, nonostante le difficoltà, trovano conforto nell’affidarsi a un team medico altamente competente. La serenità dei genitori che si fidano pienamente di questa istituzione di eccellenza è davvero emozionante”.

Il Centro di Cardiologia Pediatrica del Mediterraneo rappresenta una struttura di eccellenza a livello europeo ed è leader in Italia per l’assistenza meccanica cardiorespiratoria nei pazienti neonatali e pediatrici. La sua chiusura potrebbe avere un impatto significativo sulla salute dei giovani pazienti e delle loro famiglie.

La riapertura della Cardiochirurgia Pediatrica presso l’ospedale Civico di Palermo in collaborazione con il Policlinico San Donato di Milano potrebbe mettere in pericolo la sopravvivenza del Centro di Taormina, tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto Balduzzi per la configurazione delle reti ospedaliere regionali.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha deciso di concedere una “proroga tecnica” di sei mesi, a partire dal primo agosto, della convenzione per il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo tra l’Istituto “Bambin Gesù” di Roma e l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, a seguito delle interlocuzioni con il ministero della Salute. Nonostante questa proroga, il futuro del Centro rimane incerto, pertanto la senatrice Musolino ha assunto un impegno prioritario per garantire il supporto necessario a preservare questa struttura di importanza vitale per la salute dei giovani pazienti.