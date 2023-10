StrettoWeb colpisce ancora: risolto anche il problema dei tornelli agli imbarchi di Messina | FOTO

StrettoWeb

Potremmo dire “StrettoWeb colpisce ancora“, ma ci accuserebbero di essere autoreferenziali, di essere superbi e boriosi, ma se la logica e la matematica non sono un’opinione, la verità è solo una: StrettoWeb colpisce ancora! E’ di solo quattro giorni fa l’articolo in cui abbiamo denunciato una situazione, per i pendolari dello Stretto, che si protraeva da mesi. Dopo l’introduzione del QR code per gli abbonamenti, infatti, oggi giorno ai tornelli si creavano code interminabili, che causavano ritardi, perdita di mezzi coincidenti e disagi vari.

Il motivo del formarsi della coda non era dovuto, ovviamente, al QR code in sé, ma al fatto che funzionasse solo uno, massimo due tornelli. E tutto ciò è andato avanti per diversi mesi. Fino ad ora. Già, perché dopo il nostro articolo pubblicato il 13 ottobre (Stretto di Messina, qualcuno salvi i pendolari: delirio ai tornelli, code infinite con il QR code) il problema si è magicamente risolto.

Abbiamo monitorato la situazione nei giorni successivi alla denuncia fatta grazie alla segnalazione dei nostri lettori e dobbiamo dire, con piacere, che la problematica è stata risolta. Si spera non solo temporaneamente. Come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto, infatti, da qualche giorno i tornelli sono tutti funzionanti, nessuno escluso, e i pendolari possono tranquillamente uscire dall’area del porto senza interminabili code.

Insomma, potremmo azzardarci a dire che a queste latitudini risolve più problemi la stampa che la politica. E siccome a noi azzardare non dispiace, lo diciamo: basta poco a volte. Davvero poco, per semplificare la vita a molti.