Stalking ai danni dei propri nonni: li perseguitava per avere soldi

Gli agenti di Polizia del commissariato di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di ogni comunicazione con le persone offese a carico di un 36enne del posto accusato di stalking ai danni dei propri nonni. L’uomo avrebbe messo perpetrato atti persecutori nei confronti dei propri nonni materni, causando loro anche lesioni personali.

Il 36enne avrebbe insistentemente chiesto denaro ai propri nonni materni, i quali, stanchi delle continue richieste, hanno deciso di non dargliene più. Il denaro è stato negato anche alla figlia dell’accusato, mandata da lui stesso dai nonni per avere i soldi. Per la terza richiesta l’uomo avrebbe messo in atto un’irruzione nell’abitazione dei nonni, mettendone a soqquadro l’appartamento. Il trentaseienne avrebbe afferrato per il collo la nonna, causandole una ferita. L’indagato è stato diffidato a non avvicinarsi ai due anziani, a non comunicare con loro in qualsiasi forma e a tenere una distanza dai medesimi di almeno 300 metri.