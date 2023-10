Bloccata la SS106: caos per un tir con una pala eolica incastrato in curva | FOTO

StrettoWeb

I nuovi parchi eolici calabresi iniziano a creare disagi ancora prima di essere portati a termine. In questo momento un tir che si sta occupando del trasporto eccezionale dell’enorme elica di una pala eolica è rimasto incastrato in una curva, distruggendo i guardrail. L’episodio si è verificato poco prima delle 15:00 nel tratto della variante della SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, in direzione Sud (verso Reggio), nei pressi dell’uscita di Germaneto a Catanzaro.

Ovviamente il traffico è in tilt, soprattutto in un tratto come quello già di per sé caotico. L’incidente ha provocato il blocco totale della circolazione veicolare, con gravi conseguenze in tutto l’area servita dalla SS106 in quel territorio.