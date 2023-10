Spirlì: “ho avuto un bel po’ di esperienze eterosessuali, ma ora non pratico più nulla”

StrettoWeb

Nino Spirlì utilizza ormai i social quasi esclusivamente per postare foto e commenti inerenti la sua vita privata: il buon cibo calabrese, la cultura, la cara mamma, le critiche o gli apprezzamenti per questo o quel politico nazionale o locale. Oggi ha condiviso un post del Tgcom24 nel quale viene riportata un’intervista al bravissimo attore italiano Pierfrancesco Favino, il quale confessa di avere avuto un’esperienza omosessuale.

“Che urgenza di “confessarlo” (usano il termine Confessione come fossero peccati o reati)… – scrive Nino Spirlì, notoriamente e dichiaratamente omosessuale –. E, comunque, anche io, in passato ho avuto un bel po’ di esperienze eterosessuali… Menomale che, adesso, non pratico più nulla. Così non ho più niente da “confessare”… Ah, no! Veramente un dubbio ce l’ho: la Carbonara la si deve “confessare”???“, conclude ironicamente l’ex Presidente f.f. della Regione Calabria.