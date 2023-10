L’uso della sigaretta elettronica e il diabete: l’Università di Catania e la lettera del DiaSmoke Free Working Group

StrettoWeb

La cessazione del fumo nel diabete è in gran parte trascurata ed è importante rafforzare la fiducia nei programmi di educazione sul diabete in tutto il mondo per aiutare gli operatori sanitari a massimizzare le possibilità che i loro pazienti smettano di fumare. Un pool di diabetologi internazionali, denominato “Diasmoke Free Working Group” e coordinato dal CoEHAR, ha affrontato il tema del fumo di sigaretta tra i pazienti diabetici e ha inviato all’American Diabetes Association ADA una lettera per suggerire una correzione delle linee guida riguardanti l’uso di sigarette elettroniche tra i pazienti con diabete.

“… Alla luce delle recenti prove dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di decessi legati all’uso di sigarette elettroniche, a nessun individuo dovrebbe essere consigliato l’uso delle sigarette elettroniche, né come modo per smettere di fumare tabacco né come droga ricreativa”. Questa affermazione, secondo il Diasmoke Free Working Group, è ritenuta errata e incoerente con le prove presentate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, nonché da molte altre fonti attendibili. Il Gruppo ha sottolineato la necessità di allineamento tra le linee guida ADA e le prove attuali. Nella loro lettera, il pool di scienziati ha esortato l’ADA a riconsiderare la dichiarazione, proponendo una correzione da “nessun individuo dovrebbe essere consigliato di usare le sigarette elettroniche, né come un modo per smettere di fumare tabacco o come droga ricreativa” a “attualmente non ci sono prove sufficienti per raccomandare l’uso delle sigarette elettroniche come sostituti delle sigarette di tabacco tra le persone con diabete che fumano, e sono necessarie ulteriori ricerche”.

“La revisione di questa affermazione è fondamentale per riflettere accuratamente l’insieme delle prove esistenti riguardanti l’uso della sigaretta elettronica tra gli individui con e senza diabete” ha sottolineato il Prof. Davide Campagna del CoEHAR, Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania.

Alle persone con diabete che fumano dovrebbe essere offerta consulenza per smettere di fumare e un trattamento per la dipendenza come componente di routine della cura del diabete. Tuttavia, è stato dimostrato scarso successo con gli interventi standard di cessazione nei fumatori con diabete e per questo motivo per i pazienti diabetici che hanno difficoltà a smettere, l’alternativa è ridurre gli effetti negativi passando a tecnologie senza combustione. Secondo il gruppo di lavoro DiaSmokeFree, un approccio basato sull’evidenza è fondamentale per fornire raccomandazioni accurate per le persone che gestiscono il diabete e l’abitudine al fumo.