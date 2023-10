Sicilia, sindaco della Lega indagato. De Luca: “attendiamo risposte da Salvini, a noi la mafia fa schifo”

StrettoWeb

“Caro Matteo Salvini sulla vicenda dell’on. Salvo Geraci batti un colpo! Quando io l’8 novembre 2017 sono stato arrestato per evasione fiscale il buon Matteo Salvini rilasciò numerose interviste sostenendo falsamente che non mi aveva candidato al Parlamento Siciliano nella lista della lega perché ero portatore di voti inquinati“. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

“Ovviamente tutti sapevano che io non avevo mai chiesto di essere candidato nella lista della Lega perché avevo fatto un accordo Sicilia Vera Udc per il superamento dello sbarramento del 5% con più candidati di Sicilia Vera, oltre me, in più provincie siciliane. Io sono stato assolto perché il fatto non sussiste sia in primo che in secondo grado e la Procura di Messina ha anche rinunciato a fare ricorso in Cassazione per l’assenza di validi presupposti”, rimarca De Luca.

“Il signor Matteo Salvini non mi ha mai chiesto scusa per la sua infamante accusa dimostrando di non essere uomo! Chissà se ora il buon ministro Salvini dimostrerà di essere uomo chiedendo al suo nuovo acquisto Salvo Geraci di dimettersi dalla commissione antimafia essendo stato attinto da vicende che, aldilà dell’aspetto penale, evidenziano un comportamento che rasenta un retaggio incompatibile con l’essere componente di questa prestigiosa commissione Attendiamo risposta prima di intraprendere le nostre iniziative. A noi la mafia ci fa schifo”, conclude De Luca.