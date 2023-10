Serie D: il Trapani vola in vetta, Vibonese corsara. Fenice, il primo posto è lontanissimo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cambia la vetta del girone I di Serie D, ma per via del riposo del Siracusa. E così il primo posto se lo prende il Trapani, che continua a non sbagliare un colpo e a vincere: 0-1 a San Cataldo e 24 punti in classifica, a +2 dal Siracusa. Subito dietro la Vibonese, che sbanca Canicattì e va a 21. Queste tre, ormai è certificato dall’inizio, sono le big che guidano il girone. Stacco il gruppone delle varie Igea Virtus, Licata, Sant’Agata, capace di sbancare il Granillo al 94′.

Per la Fenice Amaranto la vetta è ora lontanissima, con una sola gara in meno, ma anzi è dietro che bisogna guardarsi al momento, con il +1 sulla zona playout. 11 punti e 12° posto, a -13 dal Trapani e con lo scontro diretto ancora da giocare (se vinto, porterebbe a -10). Di seguito risultati e classifica di giornata.

Risultati Serie D girone I, 9ª giornata

Acireale-Gioiese 1-0

Canicattì-Vibonese 1-2

Igea Virtus-Ragusa 2-0

Lamezia Terme-Licata 2-0

Locri-Castrovillari 2-2

Real Casalnuovo-Akragas 3-2

La Fenice Amaranto-Sant’Agata 1-2

San Luca-Portici 1-2

Sancataldese-Trapani 0-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 24 Siracusa 22 Vibonese 21 Igea Virtus 16 Licata 15 Sant’Agata 15 Canicattì 14 Acireale 13 Lamezia Terme 12 Akragas 12 Real Casalnuovo 12 Sancataldese 11 Fenice Amaranto 11 Ragusa 10 Portici 9 Locri 5 San Luca 4 Gioiese 3 Castrovillari 1