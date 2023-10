Serie D, non c’è storia in vetta: Siracusa schiacciasassi (cinquina a Portici), vince anche il Trapani | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ci sono due squadre, il Trapani e il Siracusa. E vincono. Sempre. Di domenica o di sabato, di pomeriggio o di sera. Non è l’inizio di una barzelletta, ma la realtà. Le due grandi favorite del girone I di Serie D ottengono l’ennesimo successo di questo avvio di campionato e lanciano l’ennesimo segnale. Il Siracusa è sceso in campo al pomeriggio, annichilendo il Portici a domicilio con 5 reti: il rosso a De Luca dopo 19 minuti spiana la strada ai siciliani, che segnano a raffica con Maggio (doppietta), Alma, Arcidiacono e Favetta.

Vetta momentanea, fino alla sera, quando il Trapani scendeva in campo contro l’Igea Virtus, quarta forza del torneo. Risultato? 2-1. Reti di Ba e Balla, con Aveni ad accorciare le distanze – invano – nel finale. Primo posto riconquistato. E mercoledì Kragl e compagni vanno al Granillo per sfidare la Fenice Amaranto, costretta a vincere domani a Ragusa per restare in scia. Nel pomeriggio, pari per 1-1 tra Castrovillari e Sancataldese. Di seguito la classifica.

Risultati Serie D girone I, 10ª giornata

Castrovillari-Sancataldese 1-1

Portici-Siracusa 0-5

Trapani-Igea Virtus 2-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 27 Siracusa 23 Vibonese 21 Igea Virtus 16 Licata 15 Sant’Agata 15 Fenice Amaranto 14 Canicattì 14 Acireale 13 Lamezia Terme 12 Akragas 12 Real Casalnuovo 12 Sancataldese 12 Ragusa 10 Portici 9 Locri 5 San Luca 4 Gioiese 3 Castrovillari 2