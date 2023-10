Serie C, Crotone-Messina 3-3: gol e spettacolo allo “Scida”

StrettoWeb

Gol, spettacolo, nessun vincitore e nessun vinto. Crotone-Messina non accontenta nessuno, se non lo spettatore neutrale che ha assistito ad una partita ricca di emozioni. Così i pitagorici interrompono la mini-striscia positiva di due vittorie di fila, mentre i peloritani dimenticano il brutto e meritato stop interno di giovedì sera al San Filippo contro il Brindisi.

La partita. E’ proprio la squadra di Modica a passare in vantaggio all’8′ con Giunta. Il Crotone però non demorde, ci prova, si avvicina al gol e poi ne realizza ben due in pochi minuti a ridosso dell’intervallo, con i suoi attaccanti: Tumminello e Gomez. La ripresa comincia dunque sul 2-1 locale, ma Luciani pareggia i conti al 50′. La gioia messinese dura poco, perché uno scatenato Tumminello segna ancora, realizzando la seconda doppietta consecutiva. Ma il Messina è gagliardo e di mollare non ne vuole sapere: così Polito al 79′ firma il 3-3 definitivo. Di seguito la nuova classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 21 Avellino 19 Benevento 19 Latina 18 Crotone 17 Foggia 16 Audace Cerignola 15 Picerno 14 Taranto 14 Casertana 14 Potenza 14 Turris 13 Catania 12 Acr Messina 12 Virtus Francavilla 11 Brindisi 10 Giugliano 9 Sorrento 8 Monopoli 8 Monterosi Tuscia 3