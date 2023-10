Serie C: Catania beffato al 93′ in casa dell’ultima in classifica, Crotone corsaro con Tumminello | CLASSIFICA

StrettoWeb

Serie C in campo per la 10ª giornata in infrasettimanale. In attesa del Messina in campo domani contro il Brindisi, oggi in campo – tra le altre – Catania e Crotone. Deludono gli etnei, che in casa del fanalino di coda Monterosi (finora in 9 gare aveva ottenuto solo 2 punti) non vanno oltre l’1-1, raggiunti al 93′ da Palazzino dopo l’autorete di Giordani a ridosso dell’intervallo che aveva portato i siciliani in vantaggio. La squadra di Tabbiani resta a metà classifica e perde una ghiotta occasione – avendo anche una gara in meno – per agganciare le big nelle zone di vertice.

Umore opposto per il Crotone che, seppur di nuovo di misura e in rimonta, vince ancora. E’ il secondo successo di fila dopo la “tempesta” esonero Zauli poi rientrato su richiesta della squadra, che oggi ha sbancato Giugliano grazie a Tumminello, autore di una doppietta. Così i pitagorici salgono al 5° posto, a quota 16. E’ ancora più in alto, invece, l’Avellino, al secondo posto solitario dopo il quarto successo di fila, ancora nel finale, questa volta al 96′, con la rete di Ricciardi. Super rimonta di Michele Pazienza, che da quando è subentrato a Rastelli ha sbagliato pochissimi colpi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie C

Avellino-Audace Cerignola 1-0

Giugliano-Crotone 1-2

Latina-Virtus Francavilla 1-0

Monterosi Tuscia-Catania 1-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 21 Avellino 19 Latina 18 Benevento 18 Crotone 16 Foggia 15 Audace Cerignola 15 Picerno 13 Turris 13 Catania 12 Virtus Francavilla 11 Taranto 11 Potenza 11 Casertana 11 Acr Messina 10 Giugliano 9 Sorrento 8 Brindisi 7 Monopoli 7 Monterosi Tuscia 3