Milazzo-Viola, trasferta insidiosa: la presentazione del match e dove seguirlo live

StrettoWeb

Terza trasferta della stagione per la Pallacanestro Viola. Il cammino è al momento roseo. Il nuovo test lontani dal PalaCalafiore appare un bivio già intrigante. Si gioca domenica alle ore 18:00 in casa degli Svincolati Milazzo al Palamilone. Gara difficilissima per Capitan Binelli.

L’obiettivo? Mostrare muscoli e progressi, dopo una bella striscia di risultati consecutivi a dispetto di un gioco ed un atteggiamento che non convince a pieno il Coach Cigarini.

Ha detto molto bene Ilya Tyrtyshnik nell’intervista pregara, Svincolati Milazzo, senza le sconfitte al fulmicotone subite per opera di Orlandina e Barcellona sarebbe in vetta. Tocca provarci, anche perchè il primo di Novembre si giocherà ancora, questa volta sul terreno della Fortitudo Messina.

La presentazione della gara

Svincolati è un team preparato allenato dall’ex Ciccio Trimboli.

Due, i figli del Pianeta Viola che assumono un ruolo basilare nel roster: Hernan Sindoni e Federico Manfrè. Squadra preparata con Guerra in regia ed il nuovo innesto Karavdic sotto canestro che ha sostituito l’infortunato Tarolis. Battaglia, catanzarese dal canestro facile dovrebbe essere out per infortunio. Il veterano Bolletta, il giovane rampante Scredi, gli atletici Odigie e Traorè accanto al collaudato Salvatico assicurano qualità e quantità.

Arbitrano i signori Daniele Barbagallo di Acireale (Ct) e Federico Puglisi di Aci Catena.

Dove seguire Milazzo-Viola

La gara, come da consuetudine nel campionato, verrà trasmessa in diretta dal team ospitante che ha scelto Facebook per la trasmissione delle sue gare interne. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.