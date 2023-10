Serie B, sabato in chiaro scuro per le calabresi: Catanzaro sconfitto a Como, il Cosenza strappa un pari a La Spezia

StrettoWeb

Mettiamola così: per la Calabria ci sono stati weekend di Serie B migliori in questa stagione. Le squadre della punta dello stivale, Catanzaro e Cosenza, ottengono infatti oggi solo un punto in due, seppur impegnate in campi difficilissimi. I giallorossi di Vivarini tornano a perdere, a Como (prima sconfitta stagionale in trasferta), dopo un’importantissima striscia di risultati utili; la compagine di Caserta strappa invece un pari a La Spezia.

Non un bel primo tempo, per la compagine di Vivarini, al Sinigaglia. La gara si sblocca dopo pochi minuti: braccio in area, rigore, che Verdi realizza. Quell’1-0, poi, rimarrà fino alla fine, con un Catanzaro più vivace nella ripresa ma comunque inconsistente rispetto alle ultime uscite. Il Como è invece vivo, sfiora più volte il raddoppio nella ripresa e porta a casa i tre punti. Torna a giocare al Picco, lo Spezia, che dopo il pari con beffa a Palermo ospita il Cosenza, che sempre in Ligura una settimana fa aveva perso in casa della Samp. Questa volta però Tutino e compagni strappano un punto, a reti bianche, in una partita equilibrata e bloccata. Così cambia la classifica dopo i risultati odierni, in cui c’è da segnalare anche il gran colpo della Reggiana a Salò e il successo del Sudtirol sulla Sampdoria in pieno finale.

Risultati Serie B, 11ª giornata

Como-Catanzaro 1-0

FeralpiSalò-Reggiana 0-3

Spezia-Cosenza 0-0

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Classifica Serie B

Parma 23 Catanzaro 21 Palermo 20 Venezia 18 Como 17 Cremonese 16 Modena 16 Sudtirol 16 Cosenza 15 Reggiana 14 Brescia 13 Cittadella 13 Ascoli 12 Pisa 12 Bari 11 Spezia 8 Sampdoria 7 Ternana 6 Feralpisalò 5 Lecco 4