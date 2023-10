Beccato con sei chili di marijuana in casa, uno era nel congelatore

StrettoWeb

Alcuni agenti della Squadra Mobile di Catania hanno arrestato un quarantacinquenne per spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso di sei chilogrammi di marijuana e di 160 grammi di cocaina. Durante una prima perquisizione, nella sua abitazione, nel rione San Berillo Nuovo, la polizia ha trovato un chilogrammo di marijuana contenuta in una borsa termica all’interno di un congelatore.

Gli agenti hanno anche sequestrati un bilancino di precisione e 2.800 euro ritenuti provento della vendita della droga e uno storditore elettrico a contatto. In un appartamento in uso del 45enne, la squadra mobile ha poi trovato altri cinque chilogrammi di marijuana e 160 grammi di cocaina. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal gip che disposto la sua custodia cautelare in carcere.