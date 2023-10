Scuole, Familiari di Melito di Porto Salvo: il Pd rimanda le accuse al mittente

StrettoWeb

La nota stampa del Pd di Melito di Porto Salvo, a firma del segretario Enzo Russo in merito all’autonomia dell’Istituto di istruzione superiore Ten. Col. Giovanni Familiari: “Nei giorni scorsi il Coordinamento dell’Area grecanica di Forza Italia con una nota stampa ha manifestato delle perplessità sulla decisione della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha confermato l’autonomia dell’Istituto di istruzione superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari”.

Secondo tale organismo la conferma dell’autonomia del Familiari non va considerata come una vittoria perchè il Comune di Melito di Porto Salvo ha perso una delle tre autonomie delle scuole presenti.

Nella stessa nota il Coordinamento fa presente, poi, che ancora …”una volta, una materia di interesse collettivo, che avrebbe dovuto essere trattata con competenza e buon senso, non sia riuscita a mettere intorno ad un tavolo, tutti insieme contemporaneamente e senza colori politici e non, della cittadina melitese se, titolari a occuparsene. Per vincere le battaglie che contano urge, pertanto un cambio di rotta”.

Senza scendere nella stupida polemica, ma per ripristinare la verità sulla vicenda, che è peraltro sotto gli occhi di tutti tranne che per il coordinamento di Forza Italia, il circolo di Melito di Porto Salvo del Partito Democratico, fin dal momento in cui è venuto a conoscenza dei rischi che il dimensionamento scolastico poteva determinare per la comunità melitese si è mosso con responsabilità e spirito di servizio, organizzando un incontro tra il segretario dello stesso circolo e il Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” al fine di acquisire elementi utili per sostenere nelle sedi opportune l’autonomia dello stesso Istituto.

L’attenzione verso l’Istituto Familiari è stata determinata dalla convinzione che, tenuto conto del numero di scuole che dovevano perdere la propria autonomia, difficilmente il nostro Comune avrebbe mantenuto tutte e tre le autonomie e privilegiando la scelta verso l’Istituto che avrebbe causato i maggiori danni al nostro territorio. Infatti la perdita dell’autonomia dell’Istituto Familiari avrebbe determinato nello spazio di pochi anni la chiusura dello stesso Istituto perchè , come dimostra la crescita delle iscrizioni nell’ultimo anno, la presenza del Dirigente scolastico è decisiva per fornire un’offerta formativa al passo con i tempi.

Tale incontro con il Dirigente scolastico è stato replicato, dopo la prima riunione sul dimensionamento tenuta presso la Città metropolitana di Reggio Calabria con i diversi attori. Una volta acquisti gli elementi necessari, lo scrivente circolo ha inviato al Sindaco f.f. una lettera aperta nella quale ha rappresentato i motivi a sostegno del mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Familiari e le conseguenze che avrebbe determinato la perdita della stessa per lo stesso Istituto e per il territorio. Nello stesso documento ha sostenuto inoltre le ragioni del mantenimento dell’autonomia anche per il Circolo didattico Pasquale Megali.

Tale lettera è stata inviata inoltre ai vari rappresentanti provinciali del Partito Democratico e agli eletti dello stesso Partito, facendo presente anche agli stessi le ricadute fortemente negative che la perdita dell’autonomia avrebbe determinato per il Comune di Melito di Porto Salvo, invitandoli ad un impegno convinto presso le sedi competenti.

Comunque non tutto il male viene per nuocere. La nota stampa di Forza Italia ci ha permesso di riscontrare che esiste un coordinamento dell’Area grecanica dello stesso partito, fino ad ora presente solo sulla carta. Lo stesso coordinamento lamenta, poi, dell’occasione persa per fare una battaglia comune, ma nulla avrebbe impedito che tale iniziativa potesse essere assunta dallo stesso.

Il circolo del Partito Democratico fa presente, inoltre, al coordinamento di Forza Italia di guardare in casa propria e di chiedere al Presidente della Regione Occhiuto e all’assessora Princi, espressione entrambi di Forza Italia, il perché nelle linee regionali emanate sul dimensionamento scolastico hanno omesso di riconoscere, nonostante ciò fosse prevista nella legge nazionale, le minoranze linguistiche che avrebbero certamente consentito alla Città Metropolitana di confermare l’autonomia dei tre istituti scolastici melitesi.

Rispondendo a Forza Italia, lo scrivente circolo ribadisce che certamente una battaglia è stata finalmente vinta per la cittadina melitese e speriamo che sia la prima di tante vittorie. Se poi si vuol trovare il pelo nell’uovo e alimentare stupide polemiche non riconoscendo quanto fatto, questo è altro discorso.

Con l’occasione il circolo rappresenta che la voce del coordinamento non si è mai sentita per rappresentare le problematiche del territorio e che in questi mesi invece il circolo ha sollevato.

Il partito democratico melitese richiama, poi, all’attenzione del coordinamento di Forza Italia che nell’ultimo comunicato stampa, e quindi prima che la questione fosse sollevata dallo stesso coordinamento, ha auspicato che si apra nel paese un confronto perché ci sia da parte di tutte le istituzioni scolastiche un’offerta formativa di livello, che permetta a tutti gli studenti della nostra cittadina e a quelli dei comuni viciniori di poter frequentare con buoni risultati le scuole presenti nel nostro comune, evitando così la continua emigrazione verso altre istituzioni scolastiche e che lo stesso lavorerà in tale direzione.

Il circolo ribadisce infine che non si è ascritto il merito di tale conquista, tant’è che nel comunicato stampa ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato.

P.S. Il partito democratico melitese da ultimo ricorda al coordinamento di Forza Italia che i cittadini melitesi stanno ancora aspettando quanto promesso più di un anno fa per il ponte di Pilati. ……Alla prossima passerella e alle prossime vane promesse in occasione delle elezioni europee“.