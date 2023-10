Sanità pubblica, Saccomanno (Lega): “forte impegno Ministro Salvini e Governo per aumento fondi”

StrettoWeb

“Non è comprensibile la ragione per la quale la sinistra grida contro il Governo sulla mancanza di fondi per la sanità quando nella manovra sono previsti quasi tre miliardi di euro! Risulta più che evidente che nella manovra economica sia prevista una somma rilevante per la sanità e, quindi, le lamentele della sinistra siano, veramente, fuori luogo“. Lo dichiara il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“È la solita mancanza di contenuti, di progettualità, di strategie concrete che hanno portato, nel passato, l’Italia alla disgregazione economica ed imprenditoriale e che oggi questa sinistra continua con soli slogan, del tutto inappropriati e totalmente inutili. Grazie a Matteo Salvini, a Giorgia Meloni ed alla coalizione di centrodestra se l’Italia può sperare in un presente e futuro migliore“, conclude Saccomanno.