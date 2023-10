Salario minimo, la soddisfazione degli attivisti del M5S di Reggio Calabria: “cittadini sensibili al tema dei salari”

StrettoWeb

“Si è conclusa ieri la prima tappa della raccolta firme per la petizione Salario Minimo Subito, promossa dal M5S, che ha visto la partecipazione di forze sindacali e tanti partiti della sinistra. Gli attivisti hanno raccolto nei giorni 23, 24, 27 e 29 settembre oltre 420 firme mentre ieri 8 ottobre, nella giornata dedicata al FIRMADAY in contemporanea in tutta Italia, altre 159 firme, per un totale di 579“. E’ quanto affermano gli attivisti reggini del M5S.

Ciò dimostra che i cittadini sono molto sensibili al tema dei salari, ancora troppo bassi in Italia. Il M5S a Reggio Calabria c’è. Ringraziamo i tantissimi cittadini che hanno sostenuto questa giusta causa e, in particolare, i tanti giovani reggini che convintamente hanno sottoscritto la petizione, mostrando di essere molto sensibili alla tematica. Sempre dalla parte giusta“, concludono.