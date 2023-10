Sala Consilina-Viola, 1°Q: attesa per Tyrtyshnik, si comincia!

StrettoWeb

Dopo il ko interno contro Capo d’Orlando subito all’esordio casalingo al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la Viola si rimette in cammino alla volta di Sala Consilina, seconda trasferta stagionale dopo l’esordio in casa del Cus Catania, nonchè unica gita in Campania nel girone.

Neroarancio ospiti della Diesel Tecnica Sala Consilina, squadra con ambizioni di alta classifica, che come i reggini ha vinto all’esordio contro Barcellona ma ha perso la seconda gara contro gli Svincolati Milazzo. Tre gli ex Calabria in campo: Biordi e Moretti li abbiamo visti a Catanzaro, Arnaut a Rende. StrettoWeb seguirà live la gara raccontando le azioni più belle di ogni quarto.