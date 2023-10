Sala Consilina-Viola, la presentazione del match e dove seguirlo live

StrettoWeb

Seconda trasferta della stagione per la Pallacanestro Viola. Dopo la vittoria di Catania all’esordio, i ragazzi di Coach Cigarini vanno in scena all’interno dell’unica trasferta campana della stagione. Gara difficilissima per Capitan Binelli e soci sul campo della Diesel Tecnica Sala Consilina.

L’obiettivo? Mostrare muscoli e carattere visti in questo avvio di torneo, gara contro l’Orlandina inclusa, e provare a sorprendere l’intero girone.

Il Sala Consilina di Coach Patrizio ha vinto in scioltezza all’esordio contro la prossima avversaria in casa dei reggibili Barcellona 4.0.

Ai campani, però, non è riuscito il bis cadendo al Palamilone di Milazzo,contro gli Svincolati nell’ultimo turno. Si gioca nel Centro Sportivo di San Rufo alle ore 18.

Sala è un team che può ambire alle zone altissime di classifica: tris di ex di Calabria, vecchie conoscenze di Catanzaro con Biordi e Moretti ed Arnaut in quota ex Rende. Erkmaa play finlandese assicura caratura, l’argentino Fraga canestri a raffica. Reggio ritrova Ehnie, più volte avversario, e non solo lui, negli ultimi anni di B.

C’è trepidazione in casa nero-arancio per l’esordio dell’uomo più rappresentativo del basket mercato, l’ucraino Ilya Tyrtyshnik che scalpita per giocare.

Arbitrano Mattia Mandato di San Nicola La Strada, provincia di Caserta e Paolo Carotenuto di Boscotrecase (Na).

Dove seguire live Sala Consilina-Pallacanestro Viola

La gara, come da consuetudine nel campionato, verrà trasmessa in diretta dal team ospitante. Sala Consilina ha scelto il proprio canale YouTube per la diretta live. Il live testuale sarà disponibile, come per ogni partita della Pallacanestro Viola, su StrettoWeb.