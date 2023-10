Rubano un portafogli e chiedono soldi per restituirlo: due zingari beccati grazie alla denuncia della vittima

StrettoWeb

Nella mattinata del 6 ottobre 2023, a Catanzaro, i Carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 62enne e della moglie 61enne. I soggetti, entrambi di etnia rom, sono ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato e tentata estorsione.

L’indagine è stata avviata nel mese di giugno a seguito della denuncia sporta ai militari dell’Arma da parte di un cittadino, vittima prima del furto del proprio portafogli da parte dell’indagato e poi di un tentativo di estorsione posto in essere da entrambi i coniugi per consentirgli di ottenere la restituzione del bene sottrattogli.

Per i due il GIP del tribunale di Catanzaro ha dunque emesso ordine arresto. Si trovano ora ristretti presso la loro abitazione.