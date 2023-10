Da Roccaforte del Greco parte la protesta contro il dimensionamento scolastico

StrettoWeb

“Dopo l’odierno presidio promosso dalla USB a Roccaforte del Greco contro il dimensionamento scolastico approvato dalla Giunta Occhiuto, Roccaforte del Greco, le cui scuole sono state chiuse ormai 5 anni fa, rappresenta bene cosa significhi la perdita di questi vitali presidi nel territorio“. E’ quanto scrive in un nota l’Unione Sindacale di Base sul tema quanto mai caldo del dimensionamento scolastico in corso in tutta la Regione.

Di seguito gli interventi di Rocco Coluccio (USB Scuola Calabria) e Rosy Attinà, tra le principali animatrici negli anni passati delle iniziative contro la chiusura delle scuole di Roccaforte.

Rocco Coluccio (USB Scuola Calabria) sul dimensionamento scolastico

Rosy Attinà sul dimensionamento scolastico

Roccaforte del Greco, protesta contro il dimensionamento scolastico