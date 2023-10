StrettoWeb

Il Royal Palace Hotel di Via Tommaso Cannizzaro ospiterà domenica 15 ottobre alle 16.30 la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle di Messina. L’incontro è organizzato dalle 2 coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni. Saranno presenti il coordinatore regionale dei pentastellati, on. Nuccio Di Paola, i rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, la sen. Barbara Floridia, l’on. Angela Raffa e l’on. Antonio De Luca, i consiglieri delle municipalità di Messina e quelli consiliari della provincia.

Fra le tematiche all’ordine del giorno ci sarà la riorganizzazione dei gruppi territoriali di Messina e provincia e la pianificazione di eventi per far conoscere ai cittadini la proposta di legge del M5S sull’istituzione del salario minimo legale Si parlerà, inoltre, di “SOS Sanità”, il nuovo portale realizzato per i cittadini che vorranno segnalare le condizioni di strutture e servizi sanitari pubblici in Sicilia. “Questa riunione, che rappresenta un importante momento di confronto per condividere idee e iniziative, è aperto a tutti gli iscritti e ai sostenitori del MoVimento 5 Stelle“, scrivono gli organizzatori.