Ritorno al Futuro conquista Messina: quando la passione si fa cultura | FOTO

La mostra di Ritorno al Futuro che StrettoCrea, in collaborazione con MessinaCon e Fumetteria La Torre Nera, ha esposto nel Comune di Messina ha riscosso un grande successo. Sono circa quattromila le persone che, in pochi giorni, hanno visitato l’esposizione dedicata al film cult degli anni ’90. L’idea è nata da Giuseppe Mulfari, collezionista e presidente dell’associazione StrettoCrea. La mostra a tema è stata ispirata, ci racconta Giuseppe, dal “raduno nazionale di Ritorno al Futuro del 21 ottobre 2015“. Chi volesse vedere l’ampia collezione può ancora farlo visitando la mostra permanente presente nella Fumetteria La Torre Nera, a Messina.

Il patrocinio gratuito del Comune e la sinergia con gli addetti ai lavori ha permesso di portare a casa risultati importanti per l’evento organizzato nel Comune. “Nel momento in cui abbiamo annunciato l’evento sui social abbiamo registrato circa diecimila condivisioni e alla mostra si sono presentate circa quattromila persone, spalmate in una settimana“, ci spiega l’organizzatore. Molti i visitatori provenienti da fuori, a dimostrazione del fatto che eventi simili possono essere catalizzatori di interesse culturale e flussi turistici. “Non me l’aspettavo – chiosa Giuseppe –. E’ stato un altro evento che si conferma di successo“.

La mostra permanente su Ritorno al futuro, che esisteva già prima in versione ridotta, si è ora ampliata e seguirà gli orari della fumetteria, ovvero dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00.

Ritorno al futuro: la collezione

La collezione esposta, messa insieme da Giuseppe Mulfari con pazienza e passione nel corso di diversi anni, si compone di quasi cinquecento pezzi, alcuni dei quali particolarmente preziosi e suggestivi. “Un pezzo a cui tengo particolarmente sono i negativi Kodak del fotografo di Ritorno al Futuro 3 con i quali ha immortalato l’orologio“. Una foto che, per gli amanti del film, è cosa ben nota.

“Ho iniziato a collezionare nel 2002 quando c’è stato il passaggio da VHS a DVD e comprai il cofanetto VHS, avevo 17 anni – racconta ancora Giuseppe a StrettoWeb –. Iniziai a conoscere i primi collezionisti e presi a collezionare anche pezzi di scena, oltre che materiale promozionale che veniva distribuito in esclusiva alle videoteche. Ho anche un Happy Meal a tema Ritorno al Futuro del ’92, con la serie animata“.

Molti i giovani che hanno visitato la mostra e che hanno riscoperto i film cult anni ’80 e ’90, anche grazie a Youtube e ai revival. Tante anche le famiglie, con genitori cresciuti in quegli anni che hanno deciso di far conoscere questi film ai figli. Un grande successo, dunque, con il quale si è dimostrato che “non è vero che a Messina non si può fare niente“, chiosa orgoglioso Giuseppe.

Prossimo appuntamento con StrettoCrea il 19 novembre al Palacultura di Messina, con lo spettacolo “Vegeta è morto” di Gianluca Iacono.