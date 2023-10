Meraviglia a Riace: nuovi rinvenimenti nei fondali da cui arrivano i Bronzi

StrettoWeb

“Alla luce di recenti e rilevanti rinvenimenti fortuiti nel tratto di mare in località Agranci/Porto Forticchio – sita in Riace Marina – che portano nuove, importanti informazioni relative al contesto archeologico di provenienza delle due famose statue del V sec. a.C. ritrovate nell’agosto del 1972, invitiamo la S.V. a partecipare sabato 21 ottobre p.v. – con inizio alle ore 11:00 presso l’Hotel Federica di Marina di Riace (Via Nazionale, 160) – alla conferenza stampa nel corso della quale saranno presentati gli stessi”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune di Riace e pubblicato anche sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Trifoli. Seguiranno aggiornamenti domani, dopo la conferenza stampa, che vedrà come relatori Giuseppe Braghò (giornalista investigativo freelance e scrittore), Francesco Laratta (Archeologo subacqueo), Antonio Arcudi (Archeologo) .