Reggio, prendere il bus non è mai stato così economico: è in scadenza il maxi sconto ATAM

StrettoWeb

L’abbonamento annuale urbano ad 82€ è un’offerta unica. Trattandosi di un abbonamento digitale, molti credono che per il pagamento serva per forza PayPal o Carta di Credito, ma in realtà coloro che ne sono sforniti o che per qualche ragione vogliano pagare in contanti, potranno farlo recandosi al Terminal Botteghelle ufficio relazioni con il pubblico.

Qui il personale ATAM potrà aiutare i cittadini nel download dell’app, nella creazione di un account ad hoc e nel pagamento, per il quale sarà possibile pagare in contanti al front office.

L’abbonamento annuale da 82€ sarà disponibile fino al 31 ottobre 2023.