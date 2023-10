Reggio, paura in centro: lanciato un pezzo di marciapiede contro un bus Atam, rotto il vetro

StrettoWeb

Attimi di paura, per fortuna senza conseguenza, nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 19, a Piazza Garibaldi, in pieno centro a Reggio Calabria. Un soggetto non identificato, infatti, ha lanciato un pezzo di marciapiede verso un bus Atam, fermo al capolinea, rompendo il vetro della porta posteriore del mezzo. Non ci sono stati comunque feriti nonostante fossero presenti passeggeri a bordo.

Secondo episodio di questo tipo nel giro di qualche giorno, dopo quello della scorsa settimana. Da evidenziare che già da un po’ di tempo i rappresentanti sindacali aziendali hanno provveduto a segnalare la problematica agli organi competenti e, per l’occasione, chiederanno un incontro con il Prefetto per provare a trovare delle soluzioni.