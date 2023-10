Reggio Calabria, Vincenzo Amodeo lo “spiritaro”: l’ultimo artigiano del bergamotto | INTERVISTA

StrettoWeb

Vincenzo Amodeo è l’ultimo spiritaro, ovvero l’ultimo artigiano del bergamotto. Vincenzo sa estrarre a mano le essenze della buccia degli agrumi. Con i bergamotti, poi, l’arte dello spiritaro diventa un rito, con gesti che si ripetono da tempo immemore, gesti decisi, sapienti. La sue mani si muovono in maniera così veloce e precisa da non permettere ad un osservatore di poter distogliere lo sguardo: sono movimenti magnetici.

L’arte dello spiritaro si tramanda di generazione in generazione, ma purtroppo nessuno vi si dedica più. Vincenzo Amodeo è l’ultimo artigiano del bergamotto.

Oggi Vincenzo ha ricevuto la visita degli amministratori reggini, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto. Ha compiuto, anche oggi, i suoi gesti rituali per arrivare dalla buccia all’essenza preziosa del bergamotto. Di seguito l’intervista che Vincenzo Amodeo ha rilasciato ai microfoni di StrettoWeb:

Vincenzo Amodeo, l'ultimo artigiano del bergamotto