Reggio Calabria, via Rausei: il parcheggio multipiano monumento all’incompetenza

“Incuria e spazzatura maleodorante sono i segni allarmanti del degrado senza fine in cui versa, ormai irrimediabilmente, lo scheletro del parcheggio multipiano di via Rausei. Questa opera strategica che avrebbe dovuto servire l’Ospedale Riuniti, il Policlinico, la struttura di Villa Aurora e il Consiglio regionale, purtroppo continua a rientrare nell’elenco delle tante incompiute sparse su tutto il territorio cittadino e che da possibile risorsa, si è trasformata in fonte di disagio per i residenti della zona“. E’ quanto si legge in una nota stampa del Centro Studi Tradizione Partecipazione.

“Da circa 17 anni, tra promesse mai mantenute, comunicazioni di ripresa dei lavori e stanziamento di nuovi fondi, i reggini si sono ormai assuefatti alla visione di quest’opera che avrebbe potuto rappresentare il simbolo di una modernità funzionale ed invece oggi è declassata ad “ecomostro”. Come da copione, anche l’attuale Assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Albanese, è recentemente ritornato a parlare di questa incompiuta dichiarando: “sono pronti 2 milioni e mezzo di euro e presto i lavori di completamento dell’opera ripartiranno““, prosegue la nota.

“Nell’attesa di capire se, tali dichiarazioni, esattamente come quelle del passato, si trasformeranno in azioni o continueranno a restare parole vuote, quantomeno ci auguriamo che, al più presto, venga ripristinato il decoro e immediatamente dopo venga messo in funzione un sistema di videosorveglianza per scoraggiare certi comportamenti e situazioni imbarazzanti“, conclude.