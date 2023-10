Reggio Calabria, terribile incidente stradale: pedone travolto da auto, è grave

StrettoWeb

Nella serata di oggi, intonso alle 18:40 a Pellaro, in via Nazionale, nella periferia su di Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale. Un pedone di 67 anni del luogo è stato investito da un’auto. A seguito dell’urto, il malcapitato ha riportato ferite per le quali i medici del GOM hanno ritenuto necessario riservare la prognosi. La Polizia Locale sta effettuando i rilievi del caso al fine di accertare la dinamica del sinistro. Dell’accaduto è stato immediatamente avvisato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini.