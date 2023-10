Reggio Calabria, Santo Strati: “la nostra terra può rinascere, ecco come” | INTERVISTA

StrettoWeb

Questa sera presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella a Reggio, è stato presentato “Calabria, Italia”, il nuovo libro di Santo Strati, direttore di “Calabria Live”, il giornalista Santo Strati, consigliere nazionale della Figec Cisal. “Questo libro, chiuso ad aprile 2023 – spiega Strati- contiene numerosi capitoli inediti e diversi estratti dei miei editoriali apparsi sul quotidiano Calabria.Live. L’idea iniziale era quella di raccogliere gli articoli più interessanti, o provocatori, per stimolare e sostenere crescita e sviluppo in Calabria. Poi, invece la tastiera, un tempo si sarebbe detto la penna, ha preso il sopravvento e sono venute ulteriori riflessioni, inedite, che mi auguro possano suggerire idee e dibattiti”.

“La Calabria ha avuto una narrazione negativa negli ultimi 50 anni ma credo che quello che manca alla nostra classe dirigente è la visione. Speranze per i giovani? Assolutamente sì, in quanto esistono tutte le condizioni perchè questa terra possa rinascere. Come? Ad esempio la questione Mediterraneo che è ormai al centro degli interessi mondiali e la Calabria ne è parte integrante”, evidenza Strati. “In sostanza, con la valanga di soldi del PNNR, Gioia Tauro e la Zes, ci sono tutte le possibilità di rilancio ma se perdiamo questo treno sarà difficile risalire”, conclude Strati. Alla presentazione del libro era presente il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

